Riesen-Lob für Fans
Jubel über zweiten Titel! Inzinger ließen Ringer-Hochburg Wals erneut einstürzen
Im Revier des Erzrivalen AC Wals holte der RSC Inzing am Samstag den zweiten Bundesliga-Titel der Vereinsgeschichte.
© Österreichischer Ringsportverband
Just im 30. Bestandsjahr holte der RSC Inzing in der Ringer-Bundesliga gegen Rekordmeister Wals den zweiten Titel der Vereinsgeschichte. Starke Lokalmatadoren, überzeugende Legionäre und ein cleverer Aufstellungspoker beförderten die Inzinger zurück auf Ringer-Wolke sieben.