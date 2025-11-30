Riesen-Lob für Fans

Jubel über zweiten Titel! Inzinger ließen Ringer-Hochburg Wals erneut einstürzen

Im Revier des Erzrivalen AC Wals holte der RSC Inzing am Samstag den zweiten Bundesliga-Titel der Vereinsgeschichte.
© Österreichischer Ringsportverband
Daniel Lenninger

Just im 30. Bestandsjahr holte der RSC Inzing in der Ringer-Bundesliga gegen Rekordmeister Wals den zweiten Titel der Vereinsgeschichte. Starke Lokalmatadoren, überzeugende Legionäre und ein cleverer Aufstellungspoker beförderten die Inzinger zurück auf Ringer-Wolke sieben.