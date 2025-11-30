Zu wenige Apotheken in Tirol? Onlinehandel fordert, dass das Monopol fällt

Shop Apotheke und dm fordern, dass das Apothekenmonopol in Österreich fällt. Rückendeckung holen sie sich bei einer neuen Studie des Wirtschaftsforschungsinstituts ecoAustria. Darin wird aufgezeigt, dass in den Alpenregionen wie in Tirol gerade für ältere Menschen die Versorgung mit Medikamenten lückenhaft ist.