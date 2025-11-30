Ministerium winkt ab
Zu wenige Apotheken in Tirol? Onlinehandel fordert, dass das Monopol fällt
Rezeptpflichtige Medikamente dürfen in Österreich im Gegensatz zu etwa Deutschland oder Schweden nur in Apotheken und bei Hausärzten verkauft werden.
Shop Apotheke und dm fordern, dass das Apothekenmonopol in Österreich fällt. Rückendeckung holen sie sich bei einer neuen Studie des Wirtschaftsforschungsinstituts ecoAustria. Darin wird aufgezeigt, dass in den Alpenregionen wie in Tirol gerade für ältere Menschen die Versorgung mit Medikamenten lückenhaft ist.