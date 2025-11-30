Tiroler ÖSV-Ass kassierte beim Riesentorlauf in Copper Mountain 5000 Dollar extra

Der große Durchbruch im Ski-Weltcup gelang Lisa Hörhager in den vergangenen Jahren noch nicht. Auch zum Saison-Auftakt in Sölden schied die Zillertalerin aus. Doch danach schien ihr der Knopf aufgegangen zu sein. In den Slaloms von Levi und Gurgl fuhr sie mit den Plätzen 23 bzw. 19 Weltcup-Punkte ein.

Gestern gelang es ihr in Copper Mountain als 22. erstmals auch im Riesentorlauf Zählbares mitzunehmen. Dem nicht genug! Die 24-Jährige kassierte noch 5000 Dollar extra ab. Ein Sponsor rief diese Sonderprämie für diejenige aus, die sich mit der höchsten Startnummer am besten klassierte. Die Technik-Spezialistin vom SC Mayrhofen fuhr mit Startnummer 45 auf Rang 22 und durfte sich so über ein sattes Weihnachtsgeld freuen. (TT.com)