Klangvolle Tradition: Weihnachtliche Volksmusik im Museum im Grünen Haus
In die Welt der weihnachtlichen Volksmusik können Besucher am 5. Jänner mit dem Berletshofer Dreigesang und weiteren Künstlern im Museum in Reutte eintauchen. Nach dem Konzert laden Kiachle und Glühwein zum gemütlichen Ausklang ein.
Reutte – Traditionell wird auch heuer wieder die beliebte „Weihnachtliche Volksmusik im Museum“ stattfinden. Am 5. Jänner um 19 Uhr können Besucher bereits zum 15. Mal dieses besondere Konzert erleben. Mit dabei sind unter anderem der Berletshofer Dreigesang, das Jodlerduo Franz und Roland Böck aus Weißensee, Lea Storf an der Steirischen Harmonika sowie die Museumsmusig Reutte.
Die Programmgestaltung und die Texte übernimmt Klaus Wankmiller. Nach dem Konzert werden vor dem Museum Kiachle und Glühwein angeboten. Der Eintritt ist frei, allerdings sind die Plätze begrenzt. Vereinsmitglieder können ab 1. Dezember, Nichtmitglieder ab 15. Dezember nummerierte Zählkarten abholen, die bis 18.45 Uhr am Veranstaltungstag gültig sind.