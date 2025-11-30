Mordalarm in Wiener Wohnung: Mann erstochen, zwei Personen festgenommen

Wien – Ein noch unbekannter Mann ist am Samstagabend in einer Wohnung in Wien-Leopoldstadt erstochen worden. Ein 56-Jähriger rief die Polizei. Er hatte sich ebenso wie eine 46-Jährige ebenfalls in der Wohnung aufgehalten. Beide wurden vorerst als Beschuldigte festgenommen und sollen im Lauf des Sonntags einvernommen werden, teilte die Polizei mit. Die Hintergründe der Tat seien noch Gegenstand der Ermittlungen. Bei dem Opfer wurden mehrere Stichverletzungen am Rücken festgestellt.