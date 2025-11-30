- Überblick
Ärger über Schiris
Hiobsbotschaft für die Haie: Top-Scorer Owre fällt wohl wochenlang aus
Mit 25 Punkten ist Steven Owre der Topscorer der Haie. Doch der Kanadier droht nun in den kommenden Wochen auszufallen.
