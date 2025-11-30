Schneechoas in den USA

Massenkarambaloge mit 45 Fahrzeugen durch Wintersturm in Indiana

Ein massiver Wintersturm hat den Mittleren Westen der USA nach Thanksgiving heimgesucht. Schneechaos von Ohio über Iowa bis Montana führte zu Flugverspätungen, blockierten Straßen und Unfällen.

