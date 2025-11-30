Bei Almhütte zurückgelassen: Tierschützer retteten Katzen aus Tiefschnee

Zwei Kater wurden bei einer Hütte im Tennengau zurückgelassen. Die Tierschutzorganisation Pfotenhilfe rettete die Haustiere aus dem Tiefschnee.

Hallein – Zwei verwaiste Katzen sind am Samstag bei einer geschlossenen Hütte auf der Spielbergalm am Wieserhörndl in Gaißau (Bezirk Hallein) gerettet worden. Skitourengeher hatten die rund sechs Monate alten Kater im Tiefschnee entdeckt und einen Hilferuf auf Facebook gepostet. Die Geschäftsführerin des Tierschutzhofes Pfotenhilfe, Johanna Stadler, stieg am Samstag mit ihrem Mann durch den Schnee zur Hütte auf. Sie lockten die Tiere mit Futter an und brachten sie zum Tierschutzhof.

Auf Schlitten wurden die Katzen mitgenommen. © APA/PFOTENHILFE

„Der Wirt der geschlossenen Hütte zeigte sich am Telefon erleichtert, da er derzeit keine Möglichkeit hat, die zugelaufenen Katzen dort oben selbst zu versorgen“, informierte die Tierschutzorganisation am Sonntag. Das Ehepaar hatte zur Rettung der kleinen Sanftpfoten zwei Schlitten mitgenommen, auf denen Lebendfallen mit Futter befestigt waren. „Sie waren schon extrem hungrig und gingen daher schnell in die Fallen“, berichtete Stadler.

Mit Futter ließen sich die hungrigen Kater leicht einfangen. © APA/PFOTENHILFE

Eisige Temperaturen große Belastung