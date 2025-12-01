Bis zu elf Grad
Zu mild für die Jahreszeit: Tirol startet mit deutlichen Plusgraden in den Dezember
Wie lange sich der Schnee wohl noch halten kann? TT-Leserin Renate Zorn hat ihn am Wochenende in Seefeld festgehalten. Bei bis zu elf Grad in den kommenden Tagen wird er es allerdings auch dort schwer haben.
© Leserfoto: Renate Zorn
Tirol startet zweigeteilt in die erste Adventwoche: In Nordtirol macht sich der Föhn bemerkbar, in Ost- und Südtirol regieren die Wolken. Mit klirrend kalten Nächten ist es jedenfalls vorerst vorbei. In Teilen Tirols kündigt sich für das Wochenende allerdings bereits der nächste Schnee an.