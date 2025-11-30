Glückliches Ende von Suchaktion: Hund „Luxi“ fand abgängige Achtjährige

Die Achtjährige wurde bei einer Schottergrube in Kirchberg am Wagram gefunden. Das Mädchen blieb unverletzt, aber leicht unterkühlt.

Kirchberg am Wagram – Hund „Luxi“ hat am Samstag mit seiner Besitzerin ein abgängiges Mädchen in Kirchberg am Wagram (Bezirk Tulln) bei einer Schottergrube aufgespürt. Die Achtjährige, die bei Angehörigen zu Besuch war, wurde am Vormittag vermisst. Zuletzt wurde sie auf einer Straße zwischen Kollersdorf und Altenwörth gesehen, informierte die Freiwillige Feuerwehr Kirchberg am Wagram. Eine großangelegte Suchaktion fand bei Temperaturen um den Gefrierpunkt zu Mittag ein glückliches Ende.

Zunächst hatten eine Angehörige und Nachbarn versucht, das Kind zu finden. Schließlich wurde es gegen 10.45 Uhr bei der Polizei als abgängig gemeldet. An der Suche beteiligten sich 37 Feuerwehrleute aus umliegenden Ortschaften, die Rettungshundestaffel Niederösterreich, Polizisten, Jäger, Angehörige und Nachbarn. Auch das Rote Kreuz stand im Einsatz. Unterstützt wurde die Rettungsaktion von einer Feuerwehr-Drohne mit Wärmebildkamera.

Mädchen leicht unterkühlt