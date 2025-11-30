In Klinik geflogen
Schwerer Skiunfall in Kaltenbach: 30-Jähriger kurzzeitig bewusstlos
Der verletzte Wintersportler wurde mit dem Hubschrauber in die Klinik gebracht.
© ZOOM.TIROL
Im Skigebiet Kaltenbach kam es am ersten Adventsonntag zu einem schweren Skiunfall. Ein 30-jähriger Kroate war gemeinsam mit einem Kollegen gegen 9 Uhr auf einer rot markierten Piste talwärts unterwegs, als er zu Sturz kam. Durch den harten Aufprall blieb der Mann kurzzeitig bewusstlos liegen.
Sein Begleiter reagierte sofort, leistete Erste Hilfe und alarmierte die Rettung. Der Verunfallte wurde schließlich per Notarzthubschrauber mit schweren Verletzungen in die Klinik Innsbruck geflogen. (TT.com)