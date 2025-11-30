Schwerer Skiunfall in Kaltenbach: 30-Jähriger kurzzeitig bewusstlos

Im Skigebiet Kaltenbach kam es am ersten Adventsonntag zu einem schweren Skiunfall. Ein 30-jähriger Kroate war gemeinsam mit einem Kollegen gegen 9 Uhr auf einer rot markierten Piste talwärts unterwegs, als er zu Sturz kam. Durch den harten Aufprall blieb der Mann kurzzeitig bewusstlos liegen.