Ungewöhnlicher Schritt: Netanjahu bat Präsidenten offiziell um Begnadigung

Israels Präsident Isaac Herzog soll Premier Benjamin Netanjahu begnadigen, sein Büro und seine Experten prüfen jetzt das Ansuchen. Von der Opposition kommt scharfe Kritik. Netanjahu ist wegen Betrugs, Untreue und Bestechlichkeit angeklagt.

Der wegen Korruption angeklagte israelische Premier Benjamin Netanjahu hat Präsident Isaac Herzog offiziell um Begnadigung gebeten. Ein entsprechendes Gesuch sei eingereicht worden, teilte das israelische Präsidentenbüro am Sonntag mit. Es handle sich um ein „außergewöhnliches Gesuch mit weitreichenden Konsequenzen“. Netanjahu erklärte per Video, dass durch ein sofortiges Ende des Prozesses gegen ihn die dringend notwendige nationale Versöhnung vorangetrieben werde.

Trump als Fürsprecher

US-Präsident Donald Trump hatte Herzog jüngst dazu aufgefordert, Netanjahu zu begnadigen. Er respektiere die Unabhängigkeit der israelischen Justiz, glaube aber, dass die Anklage gegen Netanjahu politisch motiviert und nicht gerechtfertigt sei, hieß es in einem von Trump unterschriebenen Brief an den israelischen Präsidenten, den Herzogs Büro zuletzt veröffentlicht hatte. Auch bei einem Besuch im israelischen Parlament im Oktober hatte Trump die Forderung geäußert.

Trump schrieb, Netanjahu sei ein „beeindruckender und entschlossener Kriegsministerpräsident“ gewesen und führe Israel nun in eine Zeit des Friedens. „Seine Aufmerksamkeit darf nicht unnötig abgelenkt werden“, argumentierte der US-Präsident.

„Brennpunkt heftiger Auseinandersetzungen“

Das Büro Herzogs teilte mit, dieser habe ein formelles Gnadengesuch von Netanyahu erhalten. Es handle sich dabei um einen Brief des Premiers und einen Brief seines Anwalts. In dem Brief Netanjahus hieß es, der Prozess gegen ihn sei zu einem „Brennpunkt heftiger Auseinandersetzungen“ in Israel geworden. Er habe keinen Zweifel daran, „dass ein Abschluss des Prozesses dazu beitragen wird, die Intensität der entstandenen Auseinandersetzungen zu verringern“. Der Regierungschef verwies dabei auch auf die „sicherheitspolitischen Herausforderungen und politischen Chancen, denen der Staat Israel derzeit gegenübersteht“. In einer Video-Botschaft sprach Netanjahu zudem von einer „unmöglichen Forderung“ der Richter, dass er dreimal in der Woche aussagen müsse.

Premier Benjamin Netanjahu und Präsident Isaac Herzog mit ihren Frauen Sarah (l.) und Michal bei einer Gedenkfeier zum Hamas-Terroranschlag vom 7. Oktober 2023. © AFP/Cohen-Magen

Das israelische Präsidialbüro erklärte, Netanjahus Gesuch werde nun an eine zuständige Abteilung des Justizministeriums weitergeleitet, die die Meinungen aller relevanten Behörden dazu einholen werde. Auf der Basis werde das juristische Beratungsteam im Büro des Präsidenten dann eine weitere Meinung formulieren.

Jahrelanger Korruptionsprozess

Gegen den israelischen Regierungschef läuft seit mehr als fünf Jahren ein Korruptionsprozess. Er ist wegen Betrugs, Untreue und Bestechlichkeit angeklagt. Ihm wird unter anderem vorgeworfen, als Kommunikationsminister dem Telekom-Riesen Bezeq Vergünstigungen gewährt zu haben. Außerdem soll er Luxusgeschenke im Wert von umgerechnet rund 174.000 Euro von befreundeten Milliardären angenommen haben – Schmuck, Zigarren und Champagner. Netanjahu beteuert seine Unschuld und hat immer wieder von einer „Hexenjagd“ gesprochen.

In Israel hatte es vor dem Hintergrund der schweren politischen Verwerfungen im Land immer wieder Debatten über eine Begnadigung Netanjahus gegeben. Herzog hatte in der Vergangenheit gesagt, kein Mensch stehe über dem Gesetz, er behalte sich aber vor, in der Frage nach seinem Gewissen zu handeln.

Scharfe Kritik der Opposition

Der israelische Oppositionsführer Yair Lapid rief den Präsidenten dazu auf, Netanjahu nicht ohne ein Schuldeingeständnis, den Ausdruck der Reue sowie eine sofortige Beendigung seiner politischen Karriere zu begnadigen. Auch der Vorsitzende der Oppositionspartei „Die Demokraten“, Yair Golan, sprach sich für ein Ausscheiden Netanjahus aus der Politik aus. „Nur ein Schuldiger fordert seine Begnadigung“, schrieb er bei X.

Der Oppositionspolitiker und Ex-Generalstabschef Gadi Eisenkot schrieb bei X: „Netanjahu, Israel ist ein Rechtsstaat. Es gibt kein Gesetzeswerk für den einfachen Bürger und ein anderes für dich.“ Netanjahu sei selbst der Hauptverursacher der Spaltung in Israel. Diese könne daher „nicht als Vorwand für seinen Antrag dienen, sich dem noch laufenden Strafverfahren zu entziehen“.

Umstrittener Justizumbau

Netanjahus rechtsreligiöse Regierung treibt seit fast drei Jahren einen höchst umstrittenen Justizumbau voran, der eine Schwächung der Justiz bedeutet und gegen den es heftige Proteste gegeben hatte. Kritiker stuften das Vorgehen der Regierung als Gefahr für Israels Demokratie ein. Netanjahus Regierung argumentierte dagegen, das Gericht sei in Israel zu mächtig, man wolle lediglich ein Gleichgewicht wiederherstellen.