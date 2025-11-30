Mit dem Traktor durch das Dorf: So feierten die Inzinger Ringer ihren Titelgewinn

Schlafen? Völlig überbewertet. Nach einer durchzechten Nacht standen die Ringer des RSC Inzing am Sonntagnachmittag in Lederhosen auf einem Anhänger und ließen sich von einem Traktor durch das Dorf kutschieren. Der frischgebackene Bundesliga-Meister genoss die Titelfeier in vollen Zügen.

Am späten Samstagabend hatten sich die Tiroler durch den 48:45-Gesamtsieg beim Rekordmeister AC Wals den zweiten Titel der Vereinsgeschichte gesichert. Es war beste Werbung für den Ringsport. Selbst Ski-Star Manuel Feller saß in Salzburg auf der Tribüne - und ließ über seine Sozialen Medien wissen: „Beeindruckend“. Gemeinsam als große Ringer-Familie setzte der RSC Inzing die nächste Duftmarke. (TT.com)