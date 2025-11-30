Kitzbühel siegt im Penaltyschießen in der AHL, Pleiten für Wattens und Kufstein in der ÖEL

Der EC Kitzbühel feierte in der Alps Hockey League einen 4:3-Penaltysieg beim HC Asiago. Markus Gratzer glänzte als Vertreter des angeschlagenen Tom McCollum im Tor mit einer Fangquote von 92,7 Prozent. Niklas Bretschneider traf für die Adler zweimal, Mai Crnkic konnte sich den entscheidenden Penalty gutschreiben lassen.

In der Westdivision der österreichischen Eishockeyliga mussten sich zwei Tiroler Klubs geschlagen geben. Der HC Kufstein unterlag Tabellenführer Lustenau letztlich mit 3:6 (2:2, 1:1, 0:3). Die Wattens Penguins verloren gegen Hohenems mit 2:6 (0:3, 1:1, 1:2).