Eishockey in Tirol
Kitzbühel siegt im Penaltyschießen in der AHL, Pleiten für Wattens und Kufstein in der ÖEL
Markierte zwei Tore für Kufstein – Aleksi Airaksinen.
© Osterauer
Der EC Kitzbühel feierte in der Alps Hockey League einen 4:3-Penaltysieg beim HC Asiago. Markus Gratzer glänzte als Vertreter des angeschlagenen Tom McCollum im Tor mit einer Fangquote von 92,7 Prozent. Niklas Bretschneider traf für die Adler zweimal, Mai Crnkic konnte sich den entscheidenden Penalty gutschreiben lassen.
In der Westdivision der österreichischen Eishockeyliga mussten sich zwei Tiroler Klubs geschlagen geben. Der HC Kufstein unterlag Tabellenführer Lustenau letztlich mit 3:6 (2:2, 1:1, 0:3). Die Wattens Penguins verloren gegen Hohenems mit 2:6 (0:3, 1:1, 1:2).
In der Tiroler Eishockeyliga holte der EHC Götzens mit einem 5:1 gegen Silz seinen sechsten Sieg in Serie. (TT)