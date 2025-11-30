TV-Moderator schwer erkrankt: Thomas Gottschalk macht Krebs-Diagnose öffentlich

Seit Juli hat Thomas Gottschalk mit einer erschreckenden Diagnose zu kämpfen. Im Gespräch mit der Bild-Zeitung machte die TV-Legende gemeinsam mit seiner Frau Karina seine Krebserkrankung öffentlich. Er wolle die Karten nun auf den Tisch legen. Über seinen Gesundheitszustand wurde nach Auftritten bei der „Bambi“– und der „Romy“-Verleihung in vielen Medien spekuliert.

„Ich habe Krebs“, sagte nun der 75-Jährige im Telefongespräch. „Epitheloides Angiosarkom“, laute die Diagnose, die ihr Mann im Juli dieses Jahres erhalten habe. Dabei handle es sich um einen seltenen, bösartigen Tumor, der von den Zellen der Blutgefäße ausgehe. „Thomas wurde sofort operiert. Sie mussten sowohl einen Teil der Harnleiter als auch von der Blase wegnehmen“, wird Karina Gottschalk zitiert.

Der TV-Moderator musste auch noch ein zweites Mal operiert werden, „weil noch viel mehr Gewebe vom Krebs befallen war, als vermutet.“ Schonen wollte sich Gottschalk jedoch nicht. Er machte weiter, wie bisher. „Das war wohl rückblickend mein größter Fehler“, gab er im Gespräch mit der Bild zu. (TT.com)