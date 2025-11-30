Blind auf Navi vertraut: Deutscher steckte auf Silvretta Hochalpenstraße fest

Die Straße ist seit Ende Oktober gesperrt. Das Navi des 36-Jährigen wusste das offenbar nicht.

Weil er auf das Navi vertraut hat, geriet ein Mann in der Nacht auf Sonntag auf der Silvretta Hochalpenstraße in eine brenzlige Lage. Der 36-jährige Deutsche war mit seinem Auto von Ischgl aus Richtung Partenen unterwegs.

Sein Navi lotste ihn über die Silvretta Hochalpenstraße – obwohl diese seit Ende Oktober, wie jeden Winter, gesperrt ist.

Auf der Schneefahrbahn geriet das Fahrzeug ins Rutschen, bewegte sich den Hang hinunter und blieb nach etwa 15 Metern Rutschpartie im tiefen Schnee stehen.