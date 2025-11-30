Durchnässt, aber unverletzt: Zwei junge Bergsteiger am Hochunnutz gerettet

Zwei Bergsteiger aus Bayern gerieten am Hochunnutz in Achenkirch in winterlichen Bedingungen in Not.

Zwei Deutsche (19 und 21 Jahre alt, beide aus dem Landkreis München) stiegen am Sonntag von Achenkirch auf den 2075 Meter hohen Hochunnutz. Nach Erreichen des Gipfels informierten sie sich per App über einen alternativen Abstieg zurück nach Achenkirch. Aufgrund der Schneelage und des zunehmend steiler werdenden Geländes entschieden sich die beiden jedoch, wieder in Richtung Hochunnutz aufzusteigen.

Mit Einbruch der Dunkelheit und deutlich erschöpft, setzten sie schließlich einen Notruf ab. Die Bergrettung Achenkirch, die Polizei sowie der Polizeihubschrauber wurden alarmiert. Die Besatzung des Hubschraubers konnte die beiden jungen Männer rasch lokalisieren und ins Tal fliegen. Dort wurden sie durchnässt, aber unverletzt der Bergrettung übergeben.