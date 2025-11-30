Flucht nach Kollision: Snowboarder nach Unfall in Sölden ausgeforscht

Bei einem schweren Zusammenstoß auf einer schwarzen Piste in Sölden wurde eine deutsche Wintersportlerin verletzt. Der beteiligte Snowboarder fuhr zunächst weiter.

Im Skigebiet Sölden kam es am Samstag gegen 10 Uhr auf einer schwarz gekennzeichneten Piste zu einer Kollision zwischen einem zunächst unbekannten Snowboardfahrer und einer 54-jährigen deutschen Skifahrerin. Der Snowboarder setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten oder Hilfe zu leisten.

Die 54-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde in die Klinik nach Sölden gebracht. Im Zuge der eingeleiteten Ermittlungen konnte der Snowboarder – ein 43-jähriger Pole – ausgeforscht werden.