EU-Minister beraten über Gesundheit am Arbeitsplatz

Die Sozialminister der EU beraten am Montag in Brüssel unter anderem über Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz. Gearbeitet wird auch an einer über das Arbeitsleben hinausgehenden Gleichbehandlungsrichtlinie. Ebenso auf der Agenda steht das leistbare Wohnen, dem die EU verstärkt Augenmerk schenkt. Österreich ist durch Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) vertreten.

In Sachen Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz wollen sich die EU-Minister auf die Überarbeitung der Richtlinie über krebserregende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Stoffe verständigen. Einer Studie zufolge gibt es in der EU jährlich 120.000 arbeitsbezogene Krebsfälle. Die von der EU-Kommission vorgelegte Gleichbehandlungsrichtlinie hat das Ziel, Diskriminierung aufgrund von religiösen und Weltanschauungsgründen, von Alter, Behinderung oder sexueller Orientierung außer im Arbeitsbereich auch im Sozialschutz, der Bildung sowie beim Zugang zu Gütern, Dienstleistungen und Wohnraum zu verbieten.