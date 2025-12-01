Leistbares Wohnen wird zum Thema auf EU-Ebene

Die Sozial- und Arbeitsminister der EU beraten am Montag in Brüssel unter anderem über leistbares Wohnen. Es sei wichtig, die Rahmenbedingungen für leistbares Wohnen und für den sozialen Wohnbau auch auf europäischer Ebene auf den Weg zu bringen, sagte Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) bei ihrem Eintreffen in Belgien. Auf der Agenda des Ministerratstreffens stehen aber auch die Gesundheit am Arbeitsplatz und das Arbeiten über die nationalen Grenzen hinweg.

Der Europäische Rat will "mit der Durchführung einer strategischen Diskussion über Wohnen" die Bedeutung des Themas unterstreichen - auch wenn das Wohnen in die Kompetenz der Mitgliedsstaaten fällt. Die Preissteigerung im Immobilienbereich - EU-weit betrug der Anstieg in den vergangenen zehn Jahren über 58 Prozent, in Österreich knapp 65 Prozent - ist in allen EU-Staaten zu einem bestimmenden Thema geworden. "Wohnen ist ein Menschenrecht. Wir wollen, dass alle Menschen Chance auf eine gute Wohnung und auf leistbare Mieten haben", betonte Schumann. EU-weit fehlen etwa eine Million Wohnungen. Die Kommission werde bald einen Plan zum leistbaren Wohnen vorlegen, kündigte die dänische Sozialministerin Sophie Haestorp Andersen an.

Der dänische Arbeitsminister Kaare Dybvad Bek unterstrich vor Sitzungsbeginn das Thema der Sicherheit am Arbeitsplatz. Jeder solle zum Arbeitsplatz kommen können, ohne Chemikalien oder gefährlichen Substanzen ausgesetzt zu sein, sagte er. Darauf ging auch Schumann ein: "Dass wir die Richtlinien für die Belastung von karzinogenen Stoffen, das heißt von krebsfördernden Stoffen, jetzt eindämmen ist ganz wichtig", sagte sie. Es brauche einen starken Arbeitnehmerschutz. Einer Studie zufolge gibt es in der EU jährlich 120.000 arbeitsbezogene Krebsfälle.

Von Kaare Dybvad Bek und etwa der deutschen Ministerin Bärbel Bas wurden als weitere Themen des Ministerratstreffens auch das Arbeiten über Ländergrenzen hinweg wie der faire Umgang mit Arbeitnehmern genannt. Alle Arbeitenden müssten fair behandelt und in einer Weise bezahlt werden, "sodass wir stolz auf den europäischen Kontinent sein können", sagte Dybvad Bek.