Stürzte plötzlich auf Straße: 60-jähriger Fußgänger in Kitzbühel von Auto erfasst

Kitzbühel – Ein 60-jähriger Fußgänger ist am späten Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall auf der B170 in der Gemeinde Kitzbühel von einem Auto erfasst und verletzt worden. Zugetragen hat sich der Unfall laut Polizeibericht gegen 20.10 Uhr. Der Mann war auf dem Gehsteig unterwegs, als er plötzlich stolperte, auf die Straße fiel und vor das Auto einer 46-jährigen Ungarin stürzte. Trotz sofortiger Vollbremsung touchierte die Fahrerin den am Boden liegenden Mann leicht.