Mühsamer Kompromiss

Polit-Krach in Hall: Stadtchef blitzte mit Gesamtplänen für Immo-Verwaltung ab

Die geplante Neuregelung der Liegenschaftsverwaltung sorgte in Hall für heftige Kontroversen.
Michael Domanig

Zu einem unerwartet heftigen Konflikt rund um die Neuordnung der städtischen Liegenschaftsverwaltung kam es bei einer außertourlichen Sitzung des Haller Gemeinderats. Am Ende musste sich Bürgermeister Christian Margreiter mit einem hauchdünn durchgesetzten Kompromiss zufriedengeben. Die ÖVP will nun die Rechtmäßigkeit prüfen.

