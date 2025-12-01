Mühsamer Kompromiss
Polit-Krach in Hall: Stadtchef blitzte mit Gesamtplänen für Immo-Verwaltung ab
Die geplante Neuregelung der Liegenschaftsverwaltung sorgte in Hall für heftige Kontroversen.
© Springer (Symbolbild)
Zu einem unerwartet heftigen Konflikt rund um die Neuordnung der städtischen Liegenschaftsverwaltung kam es bei einer außertourlichen Sitzung des Haller Gemeinderats. Am Ende musste sich Bürgermeister Christian Margreiter mit einem hauchdünn durchgesetzten Kompromiss zufriedengeben. Die ÖVP will nun die Rechtmäßigkeit prüfen.