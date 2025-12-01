Überwies vierstellige Summe: Internetbetrüger zockten 67-jährige Innsbruckerin ab
Innsbruck – Ein Inserat auf einer Verkaufsplattform, verfasst von einer 67-jährigen Innsbruckerin, wurde zum kostspieligen Verhängnis. Ein angeblicher Interessent kontaktierte die Frau über die Plattform und gab vor, an ihrem Inserat interessiert zu sein. In der Nachricht wurde von der bislang unbekannten Täterschaft ein Link mitgeschickt, der die 67-Jährige auf eine fingierte Website weiterleitete, mit der Aufforderung, ihre Kontodaten einzugeben.
Nachdem sich die Betrüger so Zugang zu dem Konto verschafft hatten, überzeugten sie die Frau überdies dazu, mehrmals Geld zu überweisen. Die Frau fiel auf den Betrug herein und überwies einen mittleren vierstelligen Betrag. Die Ermittlungen der Polizei sind am Laufen. (TT.com)
Tipps vom LKA-Experten
Die gefährlichsten Online-Betrugsmethoden – und wie man sich davor schützt
Neue Cyber-Bedrohungen