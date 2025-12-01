Überwies vierstellige Summe: Internetbetrüger zockten 67-jährige Innsbruckerin ab

Innsbruck – Ein Inserat auf einer Verkaufsplattform, verfasst von einer 67-jährigen Innsbruckerin, wurde zum kostspieligen Verhängnis. Ein angeblicher Interessent kontaktierte die Frau über die Plattform und gab vor, an ihrem Inserat interessiert zu sein. In der Nachricht wurde von der bislang unbekannten Täterschaft ein Link mitgeschickt, der die 67-Jährige auf eine fingierte Website weiterleitete, mit der Aufforderung, ihre Kontodaten einzugeben.