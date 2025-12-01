Drei Millionen Euro investiert
Bundesforste eröffnen neues Revierleiter-Zentrum in Erpfendorf
Bei der Eröffnung: Kirchdorfs Vizebürgermeister Robert Jong, ÖBf-Betriebsleiter Hermann Schmiderer, Bürgermeister Gerhard Obermüller und ÖBf-Vorstandssprecher Georg Schöppl (von links).
© Martin Raffeiner
In Kirchdorf entstand ein nachhaltiges Holzbau-Ensemble mit Büros und Wohnungen. Das drei Millionen Euro teure Projekt vereint zwei Forstreviere unter einem Dach und bietet zusätzlich fünf neue Mietwohnungen.