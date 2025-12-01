Die Szenarien im Titelkampf: So werden Norris, Verstappen und Piastri Weltmeister

Die Entscheidung in der Formel-1-Weltmeisterschaft wurde auf das letzte Saisonrennen vertagt. Titelverteidiger Max Verstappen gewann nach einem taktischen Fehler seiner McLaren-Konkurrenten den Großen Preis von Katar und darf damit weiter auf seinen fünften WM-Triumph in Serie hoffen. WM-Spitzenreiter Lando Norris musste sich mit Rang vier begnügen und liegt nur noch 12 Punkte vor Verstappen. Gesamtdritter ist jetzt sein McLaren-Teamkollege Oscar Piastri. Der Australier liegt 16 Zähler hinter Norris. Der Weltmeister wird somit am kommenden Sonntag beim Grand Prix in Abu Dhabi gekürt. Wir haben für euch die WM-Szenarien im Überblick: