Wer erobert die Formel-1-Krone?
Die Szenarien im Titelkampf: So werden Norris, Verstappen und Piastri Weltmeister
Piastri, Norris oder Verstappen - wer darf sich am kommenden Sonntag Formel-1-Weltmeister 2025 nennen?
© IMAGO/HOCH ZWEI
Die Entscheidung in der Formel-1-Weltmeisterschaft wurde auf das letzte Saisonrennen vertagt. Titelverteidiger Max Verstappen gewann nach einem taktischen Fehler seiner McLaren-Konkurrenten den Großen Preis von Katar und darf damit weiter auf seinen fünften WM-Triumph in Serie hoffen. WM-Spitzenreiter Lando Norris musste sich mit Rang vier begnügen und liegt nur noch 12 Punkte vor Verstappen. Gesamtdritter ist jetzt sein McLaren-Teamkollege Oscar Piastri. Der Australier liegt 16 Zähler hinter Norris. Der Weltmeister wird somit am kommenden Sonntag beim Grand Prix in Abu Dhabi gekürt. Wir haben für euch die WM-Szenarien im Überblick:
Die Ausgangslage:
- Lando Norris (McLaren/GBR) 408 Punkte
- Max Verstappen (Red Bull/NED) 396 Punkte
- Oscar Piastri (McLaren/AUS) 392 Punkte
Norris wird Weltmeister, wenn ...
- er in die Top 3 fährt
- er Vierter oder Fünfter wird und Verstappen nicht gewinnt
- er Sechster oder Siebter wird und weder Verstappen noch Piastri das Rennen gewinnen
- er Achter wird und Verstappen maximal Dritter wird und Piastri das Rennen nicht gewinnt
- er Neunter wird und Verstappen maximal Vierter wird und Piastri das Rennen nicht gewinnt
- er Platz zehn belegt, keine Punkte macht oder ausscheidet und Verstappen maximal Vierter und Piastri maximal Dritter wird
Verstappen wird Weltmeister, wenn …
- er das Rennen gewinnt und Norris maximal Vierter wird
- er Zweiter wird und Norris maximal Achter wird und Piastri das Rennen nicht gewinnt
- er Dritter wird und Norris maximal Neunter wird und Piastri das Rennen nicht gewinnt
Piastri wird Weltmeister, wenn ...
- er das Rennen gewinnt und Norris maximal Sechster wird
- er Zweiter wird und Norris maximal Zehnter und Verstappen maximal Vierter wird
WM-Entscheidung im letzten Rennen