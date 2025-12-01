Winter-Werte wie damals: Achtsam, echt & naturnah

Drei Kilometer entfernt von jeglicher Zivilisation im Kärntner Lesachtal, dem „naturbelassensten Tal Europas“ liegt das Almwellness Resort Tuffbad****S.

Früher war der Winter eine ganz besondere Zeit: Eine Zeit des Rückzugs, eine Zeit des Miteinanders und des Staunens über die Winternatur. Ohne stressige Skipisten und Aprés Ski-Partys. Wer darauf keine Lust hat und lieber wissen möchte, wie sich frisch gefallener Schnee unter Schneeschuhen anfühlt, wie faszinierend Schneekristall-Sternchen oder das Winter-Sternbild Orion funkeln können, und wie sich echte Ruhe anhört, der sollte den Weg ins Kärntner Lesachtal nehmen.

Als „naturbelassenstes Tal Europas“ lässt es bewusst keine Skipisten und nur so viele Gästebetten wie Einwohner zu – um die Naturschönheit dieses Fleckchens Erde zu erhalten. Den wahren Winter-Werten auf der Spur, findet man hier, drei Kilometer entfernt von jeglicher Zivilisation, einen verborgenen Schatz: das familiengeführte ****superior Almwellness Resort Tuffbad. Ein Rückzugsort, der respektvoll und mit ganz viel Liebe zu Mensch und Natur Werte lebt und Glück verbreitet. Umgeben von verschneiten Wäldern und den Berggipfeln der Karnischen Alpen wie der Dolomiten dampft hier der Sky Infinitypool, den die nahe Tuffbad-Quelle mit kostbarem Mineralwasser speist. Rings ums Tuffbad stehen ganze 190 Quadratmeter unberührte Winternatur pro Gast zur Verfügung: Viel entspannter Freiraum, um den Winter wie früher zu entdecken. Beim Winter- oder Schneeschuh-Wandern, beim schneesicheren Skitourengehen, beim Rodeln oder Winter-Waldbaden.

Slow Food & Grüne Haube

Bei der Rückkehr ins Almwellness Resort empfangen Wärme und der Duft nach Zirbe und Räucherwerk – und bei Lust und Laune das Glas RoséSecco in der Bar, während die Küche schon herrliche Winteraromen kombiniert: Kürbis und Wildragout, Birne und Zimt. Einfach fallen lassen und genießen! Zudem gibt es ein klares Bekenntnis zur Grünen Haube, der (Teil-)Biozertifizierung und zu Slow Food, ist doch das Lesachtal Teil der weltweit ersten Slow Food Travel Destination. Gekocht wird regional wie saisonal, nachhaltig, aus sozial-ethischer Produktion und einfach himmlisch winterlich! Wie früher und doch mit zeitgemäßer Kreativität.

Lust auf ein Hirschrückensteak in Wacholdersauce oder Rotkraut mit Birne und Erdäpfelpaunzen – und danach ein Zirbenparfait mit Roggencaramell? Wenn Glück durch den Magen geht, dann im Almwellness Resort Tuffbad! Doch auch, dass die Eigentümer Eva und Egon mit ihrem Team Nachhaltigkeit, Achtsamkeit und Wertschätzung selbst leben, sorgt für eine rundum positive Aura des Naturhotels auf der Alm. Das zudem seinen eigenen Naturstrom produziert.

Der Sky Infinitypool wird von der Tuffbad-Quelle mit Mineralwasser gespeist. © Almwellness Resort Tuffbad

Almwellness Spa

Die elf Saunen im 2000 Quadratmeter großen Almwellness Spa sind Erlebnis-Welten, vom „Brotbad“ bis hin zur Dolomitensauna mit ihrem sagenhaften Panorama.

Der gesamte Wellness-Bereich im Almwellness Resort Tuffbad****S lässt sich auch ganz exklusiv zu zweit nutzen, inklusive Obst, Käse, Macarons und Champagner: Ein absoluter Geheimtipp, wie auch das Signature-Treatment „Waldmassage“ mit puren Wald-Ölen aus dem nahen Mölltal, warmen Kompressen, Klangschalen und einer erdenden Massage. Der Wald ist rings ums Tuffbad übrigens ein stets greifbar naher Urlaubsbegleiter und (nicht nur) beim geführten Winter-Waldbaden intensiv erlebbar.