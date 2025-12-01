Beliebte Quizshow feiert runden Geburtstag – mit Tobias Moretti als Stargast

Die ARD-Sendung „Wer weiß denn sowas?“ wird zehn Jahre alt. Zu den Gästen der Jubiläumsausgabe gehört neben dem Tiroler Schauspieler auch ein prominenter Rückkehrer.

Der Tiroler Schauspieler Tobias Moretti zählt zu den Gästen der Jubiläumsausgabe der ARD-Quizshow„Wer weiß denn sowas?“, die am 30. Dezember ihr zehnjähriges Bestehen mit einer Sonderausgabe im Hauptabend feiert.

Für „Wer weiß denn sowas XXL“ hat der Norddeutsche Rundfunk (NDR) neben Moretti auch Dieter Bohlen, Mariele Millowitsch und Oliver Welke angekündigt.

Die prominenten Gäste treten gemeinsam mit den Teamkapitänen Bernhard Hoëcker und Wotan Wilke Möhring in mehreren von Kai Pflaume moderierten Quizrunden an.

Eine Besonderheit der Jubiläumsausgabe ist die Rückkehr von Elton, der die Sendung nach zehn Jahren als Teamkapitän in diesem April verabschiedet hat. Er rät nun erstmals als Gast mit.