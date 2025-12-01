Abgestelltes Auto in Unterpeischlach beschädigt: Polizei sucht Zeugen
Unterpeischlach – Im Zeitraum zwischen dem 25. November, 10.30 Uhr, und dem 30. November, 15.25 Uhr, ereignete sich im Osttiroler Unterpeischlach ein Vorfall von Vandalismus. Auf dem Schotterparkplatz beim Rafting-Einstieg zur Isel, gegenüber einem Schnellimbiss, wurde ein seit längerer Zeit abgestellter Wagen beschädigt.
Unbekannte Täter schlugen laut Polizei die rechte hintere kleine Seitenscheibe des Fahrzeugs ein und klebten diese anschließend notdürftig mit Gewebeklebeband und einem schwarzen Plastikstück zu.
Ob aus dem Fahrzeug auch Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit unklar. Die Polizeiinspektion Matrei in Osttirol hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 059133-7234 zu melden. (TT.com)