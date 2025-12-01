Abgestelltes Auto in Unterpeischlach beschädigt: Polizei sucht Zeugen

Unterpeischlach – Im Zeitraum zwischen dem 25. November, 10.30 Uhr, und dem 30. November, 15.25 Uhr, ereignete sich im Osttiroler Unterpeischlach ein Vorfall von Vandalismus. Auf dem Schotterparkplatz beim Rafting-Einstieg zur Isel, gegenüber einem Schnellimbiss, wurde ein seit längerer Zeit abgestellter Wagen beschädigt.

Unbekannte Täter schlugen laut Polizei die rechte hintere kleine Seitenscheibe des Fahrzeugs ein und klebten diese anschließend notdürftig mit Gewebeklebeband und einem schwarzen Plastikstück zu.