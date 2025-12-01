Es rumort in der SPÖ
Kampfabstimmung in Telfs: Gemeinderätin übt massive Kritik an SPÖ-Führung
Alexandra Lobenwein wurde überraschend einen Gegenkandidatin vor die Nase gesetzt. Jetzt übt sie harsche Kritik an der Parteiführung.
© Alex Halbwirth
Nach einer Kampfabstimmung, die sie gegen Gewerkschaftsbundvorsitzende Sonja Föger-Kalchschmied verloren hat, zieht sie sich die Telfer SPÖ-Gemeinderätin Alexandra Lobenwein aus allen Funktionen in der SPÖ zurück. Bezirksparteiobmann Bernhard Höfler kann die Aufregung hingegen nicht nachvollziehen.