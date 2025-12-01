Kampfabstimmung in Telfs: Gemeinderätin übt massive Kritik an SPÖ-Führung

Nach einer Kampfabstimmung, die sie gegen Gewerkschaftsbundvorsitzende Sonja Föger-Kalchschmied verloren hat, zieht sie sich die Telfer SPÖ-Gemeinderätin Alexandra Lobenwein aus allen Funktionen in der SPÖ zurück. Bezirksparteiobmann Bernhard Höfler kann die Aufregung hingegen nicht nachvollziehen.