Es rumort in der SPÖ
Nach Kampfabstimmung in Telfs: Gemeinderätin übt massive Kritik an Tiroler SPÖ-Führung
Alexandra Lobenwein wurde überraschend einen Gegenkandidatin vor die Nase gesetzt. Jetzt übt sie harsche Kritik an der Parteiführung.
© Alex Halbwirth
Harsche Kritik übt die Telfer SPÖ-Gemeinderätin Alexandra Lobenwein an der Landespartei. Nach einer Kampfabstimmung, die sie am Samstag gegen Gewerkschaftsbundvorsitzende Sonja Föger-Kalchschmied verloren hat, zieht sie sich aus allen Funktionen in der SPÖ zurück.