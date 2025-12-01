Nach Kampfabstimmung in Telfs: Gemeinderätin übt massive Kritik an Tiroler SPÖ-Führung

Harsche Kritik übt die Telfer SPÖ-Gemeinderätin Alexandra Lobenwein an der Landespartei. Nach einer Kampfabstimmung, die sie am Samstag gegen Gewerkschaftsbundvorsitzende Sonja Föger-Kalchschmied verloren hat, zieht sie sich aus allen Funktionen in der SPÖ zurück.