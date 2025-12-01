Neu im Trash-TV: Doku-Serie mit Jimi Blue Ochsenknecht startet am Dienstag

Mit „Yeliz & Jimi – We Are Family?!" startet am Dienstag eine neue, vierteilige Reality-TV-Doku mit Jimi Blue Ochsenknecht und seiner Ex-Freundin Yeliz Koç.

Berlin – Eine nicht bezahlte Hotelrechnung, eine Tour durch deutsche Gefängnisse und ein Prozess in Österreich: Für den deutschen Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht endet ein turbulentes Jahr. Schnell wurde das Ganze auch im Reality-TV durchgekaut - zum Beispiel bei der Familien-Doku "Diese Ochsenknechts" oder "Promi Big Brother". Nun ist Ochsenknecht (33) wieder in einer Reality-Sendung zu sehen – dieses Mal gemeinsam mit seiner Ex-Freundin Yeliz Koç (32).

In der vierteiligen Doku-Serie "Yeliz & Jimi - We Are Family?!" bei Sky und Wow geben sie Einblicke in den herausfordernden Alltag mit dem gemeinsamen Töchterchen Snow (4). Die ersten beiden Folgen erscheinen jetzt am Dienstag (auf Abruf bei Wow und abends Ausstrahlung bei Sky One ab 20.15 Uhr). Am 9. Dezember kommt die zweite Doppelfolge.

„Jimi war dreieinhalb Jahre gar kein Vater"

Ochsenknecht und Koç, die aus Hannover kommt, waren vor einigen Jahren zusammen, sie trennten sich 2021 schlagzeilenreich noch während der Schwangerschaft. Danach herrschte lange Funkstille. An einer Stelle sagt Koç: "Jimi war dreieinhalb Jahre gar kein Vater", es sei jetzt seine "letzte Chance" und er habe ein "Leben wie ein Rockstar" geführt. Und der 33-Jährige? Er gibt sich geläutert: "Ich hab' Kacke gebaut und werde mich dem stellen."

📽️Trailer: Yeliz & Jimi – We Are Family?!

Mittlerweile scheinen die Wogen geglättet zu sein, das Ex-Paar will als Patchwork-Familie funktionieren. Ein Tiefpunkt war die Festnahme des Schauspielers im Sommer, als er wegen einer nicht bezahlten Hotelrechnung in Höhe von 14.000 Euro über mehrere Stationen nach Innsbruck ausgeliefert worden war. Am Landesgericht wurde das Verfahren gegen ihn mit einer Geldbuße von 18.000 Euro diversionell erledigt.

„Wir funktionieren mittlerweile sehr gut zusammen"

Die erste Folge der Reality-Serie greift das Thema natürlich auf. In einer Szene - eine Woche nach seiner Haftentlassung - will Ochsenknecht im Auto mit seiner Tochter telefonieren, doch sie schläft. Er sagt, er habe sie mehr als einen Monat nicht gesehen. In anderen Momenten sieht man die Familie, wie sie etwa den Geburtstag von Koçs Mutter feiert oder zusammen spielt. Auf die Frage, wie sich das Familienleben jetzt anfühle, sagen beide der Deutschen Presse-Agentur: "Es ist natürlich immer viel los, aber es ist sehr schön und wir funktionieren mittlerweile einfach sehr gut zusammen."

Ochsenknecht findet, er sei schon in die Vaterrolle hineingewachsen, fertig sei er aber noch nicht. "Ich gebe jeden Tag mein Bestes. Dazu gehört nicht nur, sich um Snow zu kümmern, sondern Yeliz in jeglicher Hinsicht zu entlasten." Als Tipp, wie man als Patchwork-Familie wieder zusammenfinden könne, solle man immer zum Wohl des Kindes handeln, sagt das Ex-Paar. "Und immer auf die Frau hören", fügt Ochsenknecht hinzu. (APA, dpa)