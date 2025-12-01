Kunst- und Kulturförderung: Land Tirol vergibt 30 Arbeitsstipendien

Das Land Tirol fördert heimische Kunstschaffende auch 2026 mit Arbeitsstipendien, reduziert die Anzahl aber von 50 auf 30. Bewerbungen sind ab sofort möglich.

Auch 2026 unterstützt das Land Tirol freischaffende Künstlerinnen und Künstler mit Arbeitsstipendien. Insgesamt 30 Stipendien in den Sparten Musik, Bildende Kunst, Literatur, Darstellende Kunst und Film werden vergeben, um die Entwicklung neuer künstlerischer Projekte zu fördern.

Die Stipendien sind mit 1500 Euro pro Monat dotiert und können für einen Zeitraum von bis zu sechs Monaten beantragt werden. Trotz budgetärer Herausforderungen bleiben Höhe und Dauer der Förderung gleich, die Anzahl wurde jedoch von 50 auf 30 reduziert. „Die Arbeitsstipendien sollen dazu beitragen, die Arbeitsbedingungen zu verbessern und neue künstlerische Konzepte zu ermöglichen“, betont Kulturreferent LH Anton Mattle.

Wer kann sich bewerben?

Bewerben können sich professionelle Kunstschaffende mit Tirol-Bezug. Gefördert werden beispielsweise Kompositionsvorhaben, die Entwicklung von Stücken oder Drehbüchern, literarische Projekte oder künstlerische Recherchen. Über die Vergabe entscheidet eine Fachjury.