Wenn Laufen Schule macht: „Die Kinder sind überrascht, welche Distanzen sie schaffen“

Wenn man unter der Woche am Vormittag im Innsbrucker Stadtteil Mariahilf spazieren geht, kommen einem nicht selten laufende Kindergruppen entgegen. Denn das Laufen hat dort im wahrsten Sinne des Wortes Schule gemacht.

Innsbruck – Alles begann vor fünf Jahren, als Christian Winkler als Lauftrainer angeworben wurde. „Ich wurde gefragt, ob ich mir das für die Klasse meines Sohnes vorstellen könnte – und die Idee hat mir gefallen“, erzählt der begeisterte Trailrunner. Aus einer Klasse wurden fünf, mittlerweile ist der „Schoolrun“ ein fixer Bestandteil des Stundenplans der Volksschule Mariahilf.