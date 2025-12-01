Spektakulärer Millionencoup in Italien: Geldtransporter mitten auf Autobahn überfallen

Die bislang unbekannten Täter zwangen einen Geldtransporter auf spektakuläre Weise zum Anhalten. Die Höhe der Beute soll zwei Millionen Euro betragen.

Ein spektakulärer Raubüberfall auf einen Geldtransporter gelang unbekannten Tätern Montagfrüh in der italienischen Provinz Kalabrien. Die Beute soll bei rund zwei Millionen Euro liegen.

Wie italienische Medien berichten, sollen die Räuber den Coup auf der Autobahn A2 genauestens geplant haben. Sie hatten offenbar genaueste Kenntnis über die Route und den Zeitplan des Transports.

Nägel und brennende Autos auf Autobahn

In einem Tunnel wurden Nägel auf die Fahrbahn gestreut, offenbar um das Fahrzeug zum Anhalten zu zwingen. Wenige Meter nach der Tunnelausfahrt stellten die Täter zwei Autos quer über die Autobahn, sie brannten lichterloh.

Medienberichten zufolge musste das Wachpersonal dann das Geld – laut Polizei etwa zwei Millionen Euro – aus dem Laderaum holen und der Bande übergeben. Verletzt wurde niemand. Wer hinter dem Millionencoup steckt, war noch unklar. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. (TT.com)