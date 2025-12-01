Polizei Tirol erhielt neue Fahrzeuge für Transport von Gefangenen von Empl

Die Zillertaler Firma liefert drei weitere Arrestantenfahrzeuge an das Innenministerium. Sie verfügen über ausgeklügelte Sicherheitssysteme und wurden speziell für den Polizeialltag konzipiert.

Die EMPL Fahrzeugwerk GmbH aus Kaltenbach setzt ihre Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Inneres (BMI) fort und übergab kürzlich erneut drei Arrestantenfahrzeuge. Die auf Basis des Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI (Langversion) gebauten Spezialfahrzeuge ergänzen drei bereits vor drei Monaten ausgelieferte Fahrzeuge desselben Typs. Die aktuelle Serie umfasst nun insgesamt sechs Fahrzeuge, davon vier mit Zweirad- und zwei mit Allradantrieb.

Die für den behördlichen Einsatzalltag konzipierten Fahrzeuge bieten eine durchdachte Zellenaufteilung: Jedes verfügt über eine Einzelzelle, eine Doppelzelle und eine Großraumzelle für bis zu acht Personen. Widerstandsfähige Paneele an Wänden und Decken sowie vollverkleidete Sitzbänke sorgen für Robustheit und einfache Instandhaltung.

Schallisolierte Zellen, vier Überwachungskameras

Besonderes Augenmerk wurde auf Sicherheit und Hygiene gelegt. Der Boden besteht aus einem rutschsicheren, vollständig auswaschbaren Fließbelag mit integrierten Abläufen. Alle Zellen sind schallisoliert. Der Wachpostenplatz ist in Fahrtrichtung angeordnet und lässt sich zur effizienten Bedienung der Zellentüren schwenken und verschieben. Visuelle Verriegelungskontrollen und vier Überwachungskameras erhöhen die Sicherheit.

Die langjährige Partnerschaft zwischen EMPL und dem BMI umfasst zahlreiche Spezialfahrzeuge für verschiedene Einsatzbereiche. Aktuell befinden sich weitere Projekte in Produktion oder Planung, darunter Diensthundefahrzeuge, kompaktere Arrestantenfahrzeuge, ein taktisches Kommunikationsfahrzeug und fünf Sonderfahrzeuge für den Grenzschutz.