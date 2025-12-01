Feuerwehr Kaltenbach wählte neuen Kommandant-Stellvertreter

Die Freiwillige Feuerwehr Kaltenbach blickte bei ihrer 123. Jahreshauptversammlung auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Im Mittelpunkt der Versammlung stand die Wahl des neuen Kommandant-Stellvertreters.

Im Gerätehaus der Feuerwehr Kaltenbach konnte Kommandant OBI Christian Ortner zahlreiche Ehrengäste begrüßen, darunter Bürgermeister Klaus Gasteiger, Bezirkskassier BV Hannes Eberharter, Abschnittskommandant ABI Reinhard Haun und Vertreter der örtlichen Vereine und Einsatzorganisationen.

Die Einsatzstatistik des vergangenen Jahres zeigte, dass die Kaltenbacher Feuerwehr zu 4 Brandeinsätzen, 9 Fehl- und Täuschungsalarmen sowie 9 technischen Einsätzen ausrücken musste. Als besonders intensiv erwies sich dabei der Brandeinsatz Anfang Juni in Kaltenbach. Neben den Einsätzen absolvierten die Florianis insgesamt 31 Übungen mit 306 Teilnehmern und 687 Übungsstunden.

Die beförderten Kameraden mit den Gratulanten v.l.: Kdt.-Stv. BM Fabian Wildauer, OLM Manuel Steinwender, OFM Michael Bliem, OLM Stefan Schwaiger, Bgm. Klaus Gasteiger, Kdt. OBI Christian Ortner © Stefan Schwaiger

Mehrheit für Fabian Wildauer

Ein wichtiger Tagesordnungspunkt war die Wahl des neuen Kommandant-Stellvertreters. Mit großer Mehrheit wurde Zugskommandant BM Fabian Wildauer in diese Position gewählt. Er folgt auf BI Matthias Greiderer, der für seine Verdienste mit dem Verdienstzeichen in Gold des Bezirksfeuerwehrverbandes Schwaz ausgezeichnet wurde.

Im Rahmen der Versammlung wurden auch mehrere Beförderungen durchgeführt. Vom Jungfeuerwehrmann zum Feuerwehrmann wurde Andreas Bliem befördert. Michael Bliem und Thomas Eberharter erhielten die Beförderung zum Oberfeuerwehrmann. Andre Beer und Stefan Höllwarth wurden zu Hauptfeuerwehrmännern ernannt. Zum Oberlöschmeister wurden Stefan Schwaiger, Manuel Steinwender, Michael Hanser und Florian Geisler befördert.