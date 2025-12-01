Verein hilft Alpinkletterer nach Unfall: Spendenaktion für Johann Kröll

Der Verein ClimbingZoo sammelt Geld für den seit 32 Jahren im Rollstuhl sitzenden ehemaligen Alpinkletterer. Ein tragischer Absturz im Rofangebirge beendete 1993 seine aktive Kletterkarriere.

Johann Kröll war begeisterter Alpinkletterer und Motorradfahrer, bis ein schwerer Unfall sein Leben für immer veränderte. Der heute 64-jährige Zillertaler stürzte 1993 beim Klettern in den Rofanspitzen ab und verletzte sich so schwer, dass er seither auf den Rollstuhl angewiesen ist.

Nach langer Rehabilitation richtete sich Kröll in Ried im Zillertal eine eigene Werkstatt ein, wo er kleinere Möbelstücke anfertigt. Nun will der Verein ClimbingZoo dem gelernten Maurer finanziell unter die Arme greifen.

Johann Kröll in seiner Werkstatt. © ClimbingZoo

Spenden für neuen Rollstuhl

Die gesammelten Spenden sollen für einen neuen Rollstuhl, notwendige Umbauten oder zur Begleichung von Arzt- und Therapierechnungen verwendet werden. Die Aktion läuft bis zum 9. Mai 2026 und endet mit einem Charity-Kletterevent, bei dem der Gesamtbetrag an Kröll übergeben wird.