Sechsjährige zeigte Polizisten SOS-Zeichen und verhinderte so ihre Entführung

Nachdem der mutmaßliche Entführer in einen Autounfall verwickelt worden war, konnte das Mädchen durch das Hilfesignal auf sich aufmerksam machen und so wohl die Entführung von sich und ihrer Familie verhindern. Der Mann, der ohne Führerschein unterwegs war, wurde festgenommen.

Wien – Ein harmloser Verkehrsunfall vor einem Einkaufszentrum am Neubaugürtel hat am Sonntag in Wien eine versuchte Entführung ans Licht gebracht. Ein 39-jähriger Iraker konnte nach dem Unfall keinen Führerschein vorweisen, die Polizei fand bei näherer Kontrolle eine verängstigte Frau und zwei kleine Kinder auf der Rückbank des Autos. Ein sechsjähriges Mädchen zeigte den Beamten das SOS-Handzeichen, teilte die Polizei am Montag mit. Der Mann wurde in eine Justizanstalt gebracht.

Der 39-Jährige soll seine 34 Jahre alte Frau und die zwei Kinder – eine Sechsjährige und einen Säugling – in einem anderen Bezirk abgepasst, auf offener Straße mit einem Messer bedroht und zum Einsteigen in sein Auto gezwungen haben. Die Frau sei seine Partnerin gewesen, er war der Vater des Säuglings, hieß es von der Polizei. Bereits in der Vergangenheit dürfte es in der Beziehung zu Gewalt gekommen sein. Die Frau hatte bereits eine einstweilige Verfügung gegen den Mann erwirkt, die er jedoch missachtete.

Unfallgegner rief Polizei

Mit der Frau und den beiden Kindern im Wagen fuhr der Beschuldigte dann bis nach Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus. Dort kam es zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Als der 39-Jährige sich nicht ordentlich ausweisen konnte beziehungsweise ihm keinen Führerschein zeigen konnte, wurde der Unfallgegner misstrauisch und verständigte die Polizei. Die Beamten stellten bei der Kontrolle fest, dass der Iraker tatsächlich keine Lenkerberechtigung besaß.

Weiters fiel den Beamten auf, dass sich der Mann seltsam verhielt und unruhig war. Bei der Kontrolle des Autos bemerkten die Polizisten noch weitere Personen – ein Polizist öffnete die hintere Fahrzeugtür und entdeckte die 34-Jährige und ihre zwei Kleinkinder auf der Rückbank. Das sechsjährige Mädchen erkannte die Gefahrensituation und zeigte dem Polizisten das SOS-Handzeichen, bevor die Mutter die Polizisten weinerlich um Hilfe bat.