Kufsteiner Christkindlpost startet wieder: Wunschzettel für bedürftige Kinder

Die beliebte Weihnachtsaktion der Sparkasse Kufstein geht in die nächste Runde. Ab sofort können Wunschzettel von bedürftigen Kindern aus der Region übernommen werden. Die Initiative ermöglicht es Bürgern, Kindern aus einkommensschwachen Familien zu Weihnachten eine Freude zu bereiten.

In Kufstein geht die Christkindlpost ins siebte Jahr. Wie im Vorjahr ist auch Wörgl wieder mit dabei. Die Unterstützerinnen und Unterstützer helfen, Wünsche zu erfüllen, und zwar genau dort, wo selbst kleinste Weihnachtswünsche aus finanziellen Gründen unerreichbar scheinen.

Seit Freitag, 28. November können vom Christbaum im Sparkassen-Kundenzentrum in Kufstein, Oberer Stadtplatz 1 und in Wörgl in der Poststraße 6b gegenüber Bahnhof, Nähe ÖGK, wieder die zuvor von der Frauen- und Mädchenberatungsstelle Evita, vom Sozial- und Gesundheitssprengel Kufstein-Schwoich-Thiersee, Gesundheits- und Sozialsprengel Wörgl, der Organisation Licht für Wörgl sowie der Jugendhilfe der BH Kufstein gesammelten und anonymisierten Wunschzettel abgholt werden.

Abgabetermin am 15. Dezember

Abgabetermin für die erfüllten Wünsche, es können auch Gutscheine oder überwiesene Geldspenden sein, ist der 15. Dezember 2025.

Die Wunschzettel gibt es in Kategorien von 15 bis 100 Euro. Gutscheine können auch online beigesteuert werden.