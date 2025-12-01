85-Jährige verletzt

Fußgängerin in Innsbruck von Transporter angefahren: Lenker stand unter Drogeneinfluss

Innsbruck – Eine Fußgängerin ist am Montagvormittag in Innsbruck von einem Kastenwagen erfasst und verletzt worden. Gegen 11 Uhr erfasste der 32-jähriger Lenker die Frau in der Heiliggeiststraße, als er mit seinem Sprinter rückwärts ausparken wollte. Die 85-Jährige ging zu diesem Zeitpunkt hinter dem Fahrzeug vorbei.

Die Frau erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung durch die Rettung wurde sie in die Innsbrucker Klinik gebracht.

Bei der Unfallaufnahme ergaben sich für die Polizei Hinweise, dass der Lenker unter Drogeneinfluss stehen könnte. Ein freiwillig durchgeführter Drogentest verlief positiv. Eine anschließende amtsärztliche Untersuchung bestätigte, dass der Mann fahruntauglich war. (TT.com)

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561