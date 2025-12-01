85-Jährige verletzt
Fußgängerin in Innsbruck von Transporter angefahren: Lenker stand unter Drogeneinfluss
Innsbruck – Eine Fußgängerin ist am Montagvormittag in Innsbruck von einem Kastenwagen erfasst und verletzt worden. Gegen 11 Uhr erfasste der 32-jähriger Lenker die Frau in der Heiliggeiststraße, als er mit seinem Sprinter rückwärts ausparken wollte. Die 85-Jährige ging zu diesem Zeitpunkt hinter dem Fahrzeug vorbei.
Die Frau erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung durch die Rettung wurde sie in die Innsbrucker Klinik gebracht.
Bei der Unfallaufnahme ergaben sich für die Polizei Hinweise, dass der Lenker unter Drogeneinfluss stehen könnte. Ein freiwillig durchgeführter Drogentest verlief positiv. Eine anschließende amtsärztliche Untersuchung bestätigte, dass der Mann fahruntauglich war. (TT.com)