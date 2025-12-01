Fußgängerin in Innsbruck von Transporter angefahren: Lenker stand unter Drogeneinfluss

Innsbruck – Eine Fußgängerin ist am Montagvormittag in Innsbruck von einem Kastenwagen erfasst und verletzt worden. Gegen 11 Uhr erfasste der 32-jähriger Lenker die Frau in der Heiliggeiststraße, als er mit seinem Sprinter rückwärts ausparken wollte. Die 85-Jährige ging zu diesem Zeitpunkt hinter dem Fahrzeug vorbei.

Die Frau erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung durch die Rettung wurde sie in die Innsbrucker Klinik gebracht.