Führerschein abgenommen: Polizei zog 27-jährige Raserin in Pfunds aus dem Verkehr

Pfunds – Am Montagvormittag hat die Polizei in Pfunds eine 27-jährige Autofahrerin gestoppt, die mit massiv überhöhter Geschwindigkeit im Ortsgebiet unterwegs war. Die Frau aus Ungarn wurde auf der Pfundser Straße (L351) mit 79 km/h gemessen, obwohl dort nur 30 km/h erlaubt sind.