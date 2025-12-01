79 statt 30 km/h
Führerschein abgenommen: Polizei zog 27-jährige Raserin in Pfunds aus dem Verkehr
Pfunds – Am Montagvormittag hat die Polizei in Pfunds eine 27-jährige Autofahrerin gestoppt, die mit massiv überhöhter Geschwindigkeit im Ortsgebiet unterwegs war. Die Frau aus Ungarn wurde auf der Pfundser Straße (L351) mit 79 km/h gemessen, obwohl dort nur 30 km/h erlaubt sind.
Die Messung erfolgte zwischen 10 und 11 Uhr mittels eines Lasermessgeräts. Nach Abzug der Messtoleranz überschritt die Lenkerin die erlaubte Höchstgeschwindigkeit um 46 km/h. Aufgrund der erheblichen Übertretung wurde ihr der Führerschein noch an Ort und Stelle vorläufig abgenommen. Die 27-Jährige wird angezeigt. (TT.com)