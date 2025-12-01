Ins Krankenhaus gebracht
Arbeitsunfall in Heinfels: Elektriker trennte sich zwei Fingerkuppen ab
Heinfels – Bei einem Arbeitsunfall in Heinfels hat sich am Montag ein Elektriker schwere Verletzungen zugezogen. Der 42-Jährige war laut Polizei auf einer Baustelle im Ortsteil Panzendorf mit Elektroarbeiten beschäftigt. Als er ein Stromkabel verkleinern wollte, rutschte er aufgrund der Kälte mit seinem Messer ab.
Dabei verletzte sich der Mann an der linken Hand so schwer, dass zwei Fingerkuppen abgetrennt wurden. Anwesende leisteten umgehend Erste Hilfe. Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz Sillian wurde der 42-Jährige in das Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht. Die Ermittlungen der Polizei ergaben kein Fremdverschulden. (TT.com)