Arbeitsunfall in Heinfels: Elektriker trennte sich zwei Fingerkuppen ab

Heinfels – Bei einem Arbeitsunfall in Heinfels hat sich am Montag ein Elektriker schwere Verletzungen zugezogen. Der 42-Jährige war laut Polizei auf einer Baustelle im Ortsteil Panzendorf mit Elektroarbeiten beschäftigt. Als er ein Stromkabel verkleinern wollte, rutschte er aufgrund der Kälte mit seinem Messer ab.