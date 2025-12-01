Testet euer Wissen!
Advent-Quiz mit 24 Fragentürchen: Was wisst ihr über die Zeit bis Weihnachten?
Vier Kerzen, vier Wochen – und weiter?
© Max Beck/Unsplash
O du Clevere! Dass der Adventkranz kein Kuchen ist und irgendwas mit Weihnachten zu tun hat – das dürfte klar sein. Aber wie ist es um euer Wissen zur (Vor-)Weihnachtszeit wirklich bestellt? Findet es hier heraus und werdet zu Quiz-Champions!
24 Fragentürchen zum Advent
Advent, Advent, ein Lichtlein brennt! Aber geht euch auch eines auf? Testet hier, wie gut ihr euch mit der Adventzeit auskennt:
Frage 1 von 24:
Was ist der späteste Termin für den 4. Advent?