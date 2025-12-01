Gilt als „unaufführbar“

Opernsensation im Jubiläumsjahr: Wie die Festwochen ihren 50. Geburtstag feiern

Die künstlerische Direktorin Eva-Maria Sens (li.) will im Jubiläumsjahr der Festwochen KünstlerInnen, Stadt, Musik und Publikum feiern. Sens und Pressesprecherin Leonie Schiessendoppler präsentierten am Montag gemeinsam das Programm.
© Patrick Steiner
Julia Brader

Von Julia Brader

Ein halbes Jahrhundert feiern die Innsbrucker Festwochen der Alten Musik im kommenden Jahr und wagen sich deshalb an ein musikalisches „Mammutprojekt“ heran.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561