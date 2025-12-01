Gilt als „unaufführbar“
Opernsensation im Jubiläumsjahr: Wie die Festwochen ihren 50. Geburtstag feiern
Die künstlerische Direktorin Eva-Maria Sens (li.) will im Jubiläumsjahr der Festwochen KünstlerInnen, Stadt, Musik und Publikum feiern. Sens und Pressesprecherin Leonie Schiessendoppler präsentierten am Montag gemeinsam das Programm.
© Patrick Steiner
Ein halbes Jahrhundert feiern die Innsbrucker Festwochen der Alten Musik im kommenden Jahr und wagen sich deshalb an ein musikalisches „Mammutprojekt“ heran.