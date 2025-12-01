Erstes Einkaufswochenende
Glitzer, Gedränge und gute Geschäfte: Ansturm zum Adventauftakt in Tirol
Die Stadt war am Wochenende gut gefüllt, auch viele Touristen sorgten für gute Geschäfte.
Die Innsbrucker Innenstadt ist gut gefüllt, am Wochenende lockten die letzten Black-Friday-Angebote und die ersten Kiachl auf den Christkindlmärkten. Der Handel zeigt sich zum Auftakt des Weihnachtswahnsinns sehr zufrieden. Die Erwartungen für die kommenden Wochen sind hoch. Ein Lokalaugenschein.