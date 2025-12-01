Glitzer, Gedränge und gute Geschäfte: Ansturm zum Adventauftakt in Tirol

Die Innsbrucker Innenstadt ist gut gefüllt, am Wochenende lockten die letzten Black-Friday-Angebote und die ersten Kiachl auf den Christkindlmärkten. Der Handel zeigt sich zum Auftakt des Weihnachtswahnsinns sehr zufrieden. Die Erwartungen für die kommenden Wochen sind hoch. Ein Lokalaugenschein.