Innsbruckerin überwies Tausende Euro an Krypto-Betrüger

Innsbruck – Eine 68-jährige Frau aus Innsbruck wurde Opfer eines Betrugs mit Kryptowährungen. Bereits im Juli 2025 stieß sie in den sozialen Netzwerken auf eine Webseite, die mit Investitionen in die digitale Währung warb.

Kurz darauf wurde die Innsbruckerin von bisher unbekannten Tätern kontaktiert. Diese wiesen sie an, in drei separaten Überweisungen einen hohen vierstelligen Eurobetrag auf zwei unterschiedliche Bankkonten zu transferieren. Nachdem ihr Ungereimtheiten auffielen, erstattete die Frau Anzeige bei der Polizei. Die Ermittlungen in dem Fall sind im Gange. (TT.com)