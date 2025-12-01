Betrunkener Skifahrer querte Liftspur: Zwei Verletzte bei Kollision auf Gletscher in Sölden

Sölden – Ein Skiunfall mit zwei Verletzten ereignete sich am Montagnachmittag auf dem Rettenbachgletscher in Sölden. Ein betrunkener Skifahrer aus Polen kollidierte dabei mit zwei Deutschen, die mit einem Schlepplift unterwegs waren.

Gegen 13 Uhr fuhr der 25-jährige Pole die blaue Piste Nr. 34 hinunter und wollte mit einem Linksschwung die Liftspur des „Seiterjöchl“-Schlepplifts queren. Dabei erfasste er das deutsche Geschwisterpaar. Während der 20-jährige Bruder unverletzt blieb, erlitt seine 31-jährige Schwester Knieverletzungen unbestimmten Grades. Sie wurde nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung mit dem Rettungsdienst zur ärztlichen Behandlung nach Sölden gebracht.