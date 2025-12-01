Mit Aktien-App gelockt: 60-Jähriger aus dem Bezirk Kitzbühel verlor Zehntausende Euro

Kitzbühel – Ein 60-jähriger Deutscher, der im Bezirk Kitzbühel lebt, ist im Oktober 2025 Opfer eines Internetbetrugs geworden. Wie die Polizei berichtet, wurde der Mann in sozialen Netzwerken auf eine Webseite aufmerksam, die für Aktien-Investitionen warb.

Daraufhin trat der 60-Jährige einer Gruppe auf einer Kommunikationsplattform bei und lud eine spezielle App für Geldanlagen herunter. Über diese App investierte er in mehreren Tranchen einen hohen fünfstelligen Eurobetrag, den er auf verschiedene ausländische Bankkonten überwies.