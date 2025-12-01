Polizei ermittelt
Fußgängerin (80) auf Gehsteig in St. Johann von Auto erfasst und schwer verletzt
St. Johann – Eine 80-jährige Fußgängerin ist am Montagnachmittag in St. Johann in Tirol von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Die Frau war gegen 16.45 Uhr auf dem Gehsteig der Bahnhofstraße unterwegs, als sie vom Fahrzeug eines 75-jährigen Mannes angefahren wurde.
Der Lenker wollte laut Polizei gerade aus einer Tiefgarage ausfahren und in die Straße einbiegen. Warum es zur Kollision mit der 80-Jährigen kam, ist noch unklar.
Durch den Zusammenstoß stürzte die Pensionistin und zog sich schwere Beinverletzungen zu. Sie wurde nach der Erstversorgung in das Krankenhaus St. Johann gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. (TT.com)