Maduro wendet sich gegen "Sklavenfrieden" mit den USA

Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro hat sich vor dem Hintergrund der wachsenden Spannungen mit den USA gegen einen "Sklavenfrieden" gewandt. "Wir wollen Frieden, aber Frieden mit Souveränität, Gleichheit und Freiheit", sagte Maduro am Montag vor tausenden Anhängern in der Hauptstadt Caracas. "Wir wollen keinen Sklavenfrieden, keinen Kolonialfrieden", fügte der linksgerichtete Staatschef hinzu.

Die Spannungen zwischen den beiden Ländern hatten sich verschärft, nachdem US-Präsident Donald Trump den Luftraum über Venezuela am Samstag für "geschlossen" erklärt hatte. Der US-Präsident telefonierte nach eigenen Angaben inzwischen aber mit Maduro. Am Montag wollte Trump mit seinem Sicherheitsstab über das weitere Vorgehen beraten. Zum Inhalt der Gespräche machte das Weiße Haus zunächst keine Angaben.

Seit September hatten die USA mehrere Kriegsschiffe und den größten Flugzeugträger der Welt vor der Küste Venezuelas in Stellung gebracht. Zudem greifen die US-Streitkräfte auf Befehl Trumps immer wieder die Boote mutmaßlicher Drogenschmuggler in der Karibik und im Ostpazifik an. Maduro behauptet, die US-Regierung wolle ihn stürzen und sich die venezolanischen Ölvorräte sichern.

Bei der Kundgebung am Montag sagte Maduro, sein Land erleide seit 22 Wochen "eine Aggression, die als psychologischer Terrorismus bezeichnet werden kann". Die USA stellten Venezuela seit 22 Wochen "auf die Probe". Das venezolanische Volk habe in dieser Zeit "seine Liebe zum Vaterland unter Beweis gestellt", fügte Maduro hinzu.